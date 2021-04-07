В 2021 году Украина присоединится к ряду учений Североатлантического Альянса. Сотрудничество будет проходить в рамках отработки мероприятий "Коллективной обороны".

Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран. В течение 2021 года Вооруженные Силы Украины будут привлекаться к мероприятиям НАТО в статусе партнера с расширенными возможностями.

Важно США призвали Украину провести глубокие реформы, чтобы стать членом НАТО

В условиях противостояния с Россией, мотивацией для членства Украины в Альянсе есть статья 5 Вашингтонского договора "Коллективная оборона" – "Один за всех и все за одного".

Украинские военные снискали добрую славу профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из Альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке "Коллективной обороны", которая для НАТО заключается в том, что нападение на любое из государств-членов Альянса рассматривается как нападение на всех,

– рассказал Андрей Таран.

К каким учениям присоединят украинских военных:

Steadfast Cobalt,

Ramstein Apex,

Ramstein Ambition,

Steadfast Defender,

Noble Bonus,

Steadfast Jupiter,

Steadfast Leda.

Актуально Литва предложит НАТО предоставить Украине План действий по членству, – МИД страны

США выразили поддержку стремления Украиной членства в НАТО

Отметим, что поддержку Киеву на пути к членству в НАТО выразил Вашингтон. Однако глава представительства Североатлантического Альянса в Украине Александр Винников отметил, что Киев должен провести комплекс глубоких и систематических реформ, прежде чем претендовать на вступление.