Украинские десантники провели учения на морском побережье: фото
Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ провели учения на морском побережье. Подразделения тренировали противодействие условному морскому десанту противника.
Источник:Фейсбук Министерства обороны Украины
К учениям привлекли также экипажи боевых вертолетов армейской авиации. Они обеспечили огневую поддержку десантников.
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К обучению привлекли армейскую авиацию
Также бригада отработала мероприятия по эвакуации условно раненых.
Подготовленность личного состава является главным фактором, определяющим боеспособность подразделения,
– отметили в сообщении Минобороны.
Одной из основных задач в Минобороны назвали умение применить управления подразделениями во время взаимодействия с военными стран-членов НАТО.
Украинские военные примут участие в учениях НАТО
Отметим, что ранее в военном ведомстве отметили, что в 2021 году запланировали целый ряд учений вместе с военными НАТО. Сотрудничество будет осуществляться в рамках отработки мероприятий "Коллективной обороны".
Перечень учений, к которым привлекут украинских военных:
- Steadfast Cobalt,
- Ramstein Apex,
- Ramstein Ambition,
- Steadfast Defender,
- Noble Bonus,
- Steadfast Jupiter,
- Steadfast Leda.
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