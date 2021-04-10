Подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ провели учения на морском побережье. Подразделения тренировали противодействие условному морскому десанту противника.

К учениям привлекли также экипажи боевых вертолетов армейской авиации. Они обеспечили огневую поддержку десантников.

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К обучению привлекли армейскую авиацию

Также бригада отработала мероприятия по эвакуации условно раненых.

Подготовленность личного состава является главным фактором, определяющим боеспособность подразделения,

– отметили в сообщении Минобороны.

Одной из основных задач в Минобороны назвали умение применить управления подразделениями во время взаимодействия с военными стран-членов НАТО.

Украинские военные примут участие в учениях НАТО

Отметим, что ранее в военном ведомстве отметили, что в 2021 году запланировали целый ряд учений вместе с военными НАТО. Сотрудничество будет осуществляться в рамках отработки мероприятий "Коллективной обороны".

Перечень учений, к которым привлекут украинских военных:

Steadfast Cobalt,

Ramstein Apex,

Ramstein Ambition,

Steadfast Defender,

Noble Bonus,

Steadfast Jupiter,

Steadfast Leda.

Интересно! В начале апреля ВСУ возле побережья оккупированного Крыма учились обустраивать минно-взрывные заграждения. Это может помочь противодействовать высадке морского десанта противника с кораблей и уничтожить его.