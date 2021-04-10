Украина рассчитывает получить План действий по членству в НАТО в 2021 году, – Таран
Киев уже много сделал на пути к вступлению в НАТО. Главным элементом продолжение этого процесса является получение в 2021 году Плана действий по членству в Альянсе.
Источник:Минобороны
Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Андрея Тарана, которое ведомство обнародовало 10 апреля. Он отметил, что Россия должна понимать, что активизация агрессии и эскалация конфликта будут иметь четкий и мощный ответ международного сообщества.
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Таран о важности пути Украины в НАТО
По мнению министра, противодействие России может способствовать ускорению выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины в Альянсе.
Таран также отметил, что за последние 7 лет Украина очень много сделала на пути в НАТО, что показало предоставление статуса Партнера Альянса с расширенными возможностями летом 2020 года.
Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в 2021 году,
– отметил Таран.
Он добавил, что это – приоритет украинского политического руководства для укрепления обороноспособности государства. Ведь евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины.
Вопрос вступления Украины в Альянс
- 12 июня 2020 года Североатлантический Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей.
- В Кабинете Министров ранее заявили, что рассчитывают на подготовку к предоставлению Украине Плана действий по членству в Альянсе после саммита НАТО в 2021 году.
- 6 апреля Владимир Зеленский во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что для Украины членство в Альянсе важно, потому что может помочь остановить войну на Донбассе.
- Взамен в России пригрозили: если Украина вступит в НАТО, то это ухудшит ситуацию на Востоке.
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