Киев уже много сделал на пути к вступлению в НАТО. Главным элементом продолжение этого процесса является получение в 2021 году Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Андрея Тарана, которое ведомство обнародовало 10 апреля. Он отметил, что Россия должна понимать, что активизация агрессии и эскалация конфликта будут иметь четкий и мощный ответ международного сообщества.

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Таран о важности пути Украины в НАТО

По мнению министра, противодействие России может способствовать ускорению выполнения решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины в Альянсе.

Таран также отметил, что за последние 7 лет Украина очень много сделала на пути в НАТО, что показало предоставление статуса Партнера Альянса с расширенными возможностями летом 2020 года.

Главным элементом продолжения этого процесса мы видим получение Плана действий по членству в Альянсе в 2021 году,

– отметил Таран.

Он добавил, что это – приоритет украинского политического руководства для укрепления обороноспособности государства. Ведь евроатлантическая интеграция является залогом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вопрос вступления Украины в Альянс