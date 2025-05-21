Об этом пишет политолог Тарас Загородний, комментируя последние удары Службы безопасности Украины, передает 24 Канал.

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Что он сказал об атаках

Эксперт подчеркивает, что за последние годы была разработана и внедрена уникальная методика использования беспилотных технологий.

СБУ на прошлой неделе уничтожила сразу два российских склада. Это свидетельство системной работы. В одном из случаев работники спецслужбы провели комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Те же морские дроны – это уже не просто дроны, которые работают в режиме камикадзе, а многоцелевые платформы, которые на себе несут и пулеметное вооружение, и fpv-дроны и другие средства, а также используются для дистанционного минирования,

– акцентирует политолог.

Загородний считает, что дальнобойные удары нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов.

"Среди пораженных объектов – вражеские аэродромы, важные военные цели и нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасль. Такие удары оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле россиян боеприпас – это снаряд, который не разорвался на нашей земле", – объясни он.

Эксперт пишет, что подрывы складов также существенно подрывают боевой дух врага. Он уверен, что в России будет активно палить и взрываться и дальше.

Я абсолютно убежден, что никакие душевные разговоры, сколько бы они часов не длились, не заставят Путина остановить войну. Мир наступит только тогда, когда Россия не сможет продвигаться на фронте. И дроны СБУ, своими ударами по территории России, такой мир приближают,

– резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны России возле Перевального в Крыму. Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. Через пару дней СБУ с помощью надводных и воздушных дронов уничтожила вражескую РЛС и склады на так называемых "Вышках Бойко" в Черном море.