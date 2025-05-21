Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи останні удари Служби безпеки України, передає 24 Канал.

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Що він сказав про атаки

Експерт підкреслює, що за останні роки було розроблено і впроваджено унікальну методику використання безпілотних технологій.

СБУ на минулому тижні знищила одразу два російських склади. Це свідчення системної роботи. В одному з випадків працівники спецслужби провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Ті ж морські дрони – це вже не просто дрони, які працюють в режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які на собі несуть і кулеметне озброєння, і fpv-дрони та інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування,

– акцентує політолог.

Загородній вважає, що далекобійні удари завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів.

"Серед уражених об’єктів – ворожі аеродроми, важливі військові цілі і нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Такі удари залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі росіян боєприпас – це снаряд, який не розірвався на нашій землі", – поясни він.

Експерт пише, що підриви складів також суттєво підривають бойовий дух ворога. Він впевнений, що у Росії буде активно палати та вибухати й далі.

Я абсолютно переконаний, що ніякі душевні розмови, скільки б вони годин не тривали, не змусять Путіна зупинити війну. Мир настане тільки тоді, коли Росія не зможе просуватись на фронті. І дрони СБУ, своїми ударами по території Росії, такий мир наближають,

– резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Росії біля Перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Через пару днів СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на так званих "Вишках Бойко" у Чорному морі.