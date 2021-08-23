Антидиверсионные учения проходят в городах района ООС в Донецкой и Луганской областях. Они продлятся до сентября.

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Детали учений СБУ

Учения проходят в таких городах:

Северодонецке,

Лисичанске,

Мариуполе,

Славянске,

Краматорске.

Только в течение первой недели во время отработки контрдиверсионных операций проверили более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.

В рамках этих мероприятий сотрудники СБУ ликвидировали целый арсенал боевиков:

6 ручных противотанковых гранатометов,

мину МОН-50,

3 гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, 7 взрывателей,

почти 4 тысячи патронов различного калибра.

В учениях, кроме представителей СБУ, принимают участие

представители Вооруженных сил Украины,

штаба Объединенных сил,

Нацгвардии,

Нацполиции,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Масштабные учения СБУ на Донбассе: смотрите видео

Обратите внимание! Недавно в акватории Черного моря происходило противоминные учения "Дайв-2021". В них принимали участие ВМС Украины, Грузии, Болгарии, Азербайджана, США и Румынии. Моряки использовали новейшее водолазное снаряжение стран-участниц. Россиянам учения не понравились – они выпустили самолеты 279-го корабельного истребительного авиаполка в Крыму на наземный испытательный тренировочный комплекс.

Текст публикации СБУ:

СБУ проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.

Они происходят в пяти городах района ООС: Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

Учения продлятся до начала сентября.

Только за первую неделю при отработке контрдиверсионных операций было проверено более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей.

В течение этих мероприятий сотрудники СБУ ликвидировали целый арсенал боевиков:

шесть ручных противотанковых гранатометов

мину МОН-50

три гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, семь взрывателей

почти четыре тысячи патронов различного калибра

В учениях также приняли участие представители ВСУ, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС.