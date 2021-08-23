Антидиверсионные учения проходят в городах района ООС в Донецкой и Луганской областях. Они продлятся до сентября.
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Детали учений СБУ
Учения проходят в таких городах:
- Северодонецке,
- Лисичанске,
- Мариуполе,
- Славянске,
- Краматорске.
Только в течение первой недели во время отработки контрдиверсионных операций проверили более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.
В рамках этих мероприятий сотрудники СБУ ликвидировали целый арсенал боевиков:
- 6 ручных противотанковых гранатометов,
- мину МОН-50,
- 3 гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, 7 взрывателей,
- почти 4 тысячи патронов различного калибра.
В учениях, кроме представителей СБУ, принимают участие
- представители Вооруженных сил Украины,
- штаба Объединенных сил,
- Нацгвардии,
- Нацполиции,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Текст публикации СБУ:
СБУ проводит масштабные антидиверсионные учения на Донбассе.
Они происходят в пяти городах района ООС: Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.
Учения продлятся до начала сентября.
Только за первую неделю при отработке контрдиверсионных операций было проверено более 5 тыс. человек и почти 2,5 тыс. автомобилей.
В течение этих мероприятий сотрудники СБУ ликвидировали целый арсенал боевиков:
- шесть ручных противотанковых гранатометов
- мину МОН-50
- три гранаты РГД-5, одну гранату Ф-1, семь взрывателей
- почти четыре тысячи патронов различного калибра
В учениях также приняли участие представители ВСУ, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС.