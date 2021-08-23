Антидиверсійні навчання проходять у містах району ООС у Донецькій та Луганській областях. Вони триватимуть до вересня.
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Деталі навчань СБУ
Навчання відбуваються у таких містах:
- Сєвєродонецьку,
- Лисичанську,
- Маріуполі,
- Слов'янську,
- Краматорську.
Тільки протягом першого тижня під час відпрацювання контрдиверсійних операцій перевірили понад 5 тисяч людей та майже 2,5 тисячі автомобілів.
У межах цих заходів співробітники СБУ ліквідували цілий арсенал бойовиків:
- 6 ручних протитанкових гранатометів,
- міну МОН-50,
- 3 гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, 7 підривачів,
- майже 4 тисячі патронів різного калібру.
У навчаннях, окрім представників СБУ, беруть участь
- представники Збройних сил України,
- штабу Об'єднаних сил,
- Нацгвардії,
- Нацполіції,
- Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Масштабні навчання СБУ на Донбасі: дивіться відео
Текст публікації СБУ:
СБУ проводить масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі
Вони відбуваються у п'яти містах району ООС: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов'янську та Краматорську.
Навчання триватимуть до початку вересня.
Лише за перший тиждень під час відпрацювання контрдиверсійних операцій було перевірено понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів.
Упродовж цих заходів співробітники СБУ ліквідували цілий арсенал бойовиків:
- шість ручних протитанкових гранатометів
- міну МОН-50
- три гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, сім підривачів
- майже чотири тисячі патронів різного калібру
У навчаннях також взяли участь представники ЗСУ, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС.