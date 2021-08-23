Антидиверсійні навчання проходять у містах району ООС у Донецькій та Луганській областях. Вони триватимуть до вересня.

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Деталі навчань СБУ

Навчання відбуваються у таких містах:

Сєвєродонецьку,

Лисичанську,

Маріуполі,

Слов'янську,

Краматорську.

Тільки протягом першого тижня під час відпрацювання контрдиверсійних операцій перевірили понад 5 тисяч людей та майже 2,5 тисячі автомобілів.

У межах цих заходів співробітники СБУ ліквідували цілий арсенал бойовиків:

6 ручних протитанкових гранатометів,

міну МОН-50,

3 гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, 7 підривачів,

майже 4 тисячі патронів різного калібру.

У навчаннях, окрім представників СБУ, беруть участь

представники Збройних сил України,

штабу Об'єднаних сил,

Нацгвардії,

Нацполіції,

Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Масштабні навчання СБУ на Донбасі: дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно в акваторії Чорного моря відбувалося протимінне навчання "Дайв-2021". У ньому брали участь ВМС України, Грузії, Болгарії, Азербайджану, США та Румунії. Моряки використовували новітнє водолазне спорядження країн-учасниць. Росіянам навчання не сподобалося – вони випустили літаки 279-го корабельного винищувального авіаполку в Криму на наземний випробувальний тренувальний комплекс.

Текст публікації СБУ:

СБУ проводить масштабні антидиверсійні навчання на Донбасі

Вони відбуваються у п'яти містах району ООС: Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов'янську та Краматорську.

Навчання триватимуть до початку вересня.

Лише за перший тиждень під час відпрацювання контрдиверсійних операцій було перевірено понад 5 тис. осіб і майже 2,5 тис. автомобілів.

Упродовж цих заходів співробітники СБУ ліквідували цілий арсенал бойовиків:

шість ручних протитанкових гранатометів

міну МОН-50

три гранати РГД-5, одну гранату Ф-1, сім підривачів

майже чотири тисячі патронів різного калібру

У навчаннях також взяли участь представники ЗСУ, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС.