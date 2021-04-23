СБУ поймала "на горячем" чиновников Госгеокадастра, причастных к хищению десятков тысяч гектаров государственных земель. Спецслужба провела массовые обыски.

Организаторы одной из сделок действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.

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Схема №1-фальсифицировали информацию

СБУ выяснила, что злоумышленники фальсифицировали информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе управления документами "ДокПроф 3".

Из-за этого региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Обратите внимание! Должностные лица, в частности, без процедур меняли целевое назначение земли и передавали ее в собственность.

Как им это удалось

Чтобы осуществить такую сделку, фигуранты уголовного дела организовали ряд бэк-офисов, которые фактически были "частными аналогами региональных подразделений Держгеокадастру.

Схема №2 – "элитные" земельные участки

Вторая схема касалась работы с элитными земельными участками в Запорожской и Донецкой областях. Фигуранты оформляли свободные участки земли на подставных лиц.

Причем, часть из этих людей даже не знала об этом. Злоумышленники превышали объемы разрешенных квот, ведь в одни руки передавалось более 2 тысяч гектаров,

Справка. По данным СБУ, эта схема позволила передать в собственность подставных лиц земельные участки общей площадью более 20 тысяч гектаров.

СБУ провела более 40 обысков

Правоохранители провели ряд обысков в подразделениях Госгеокадастра в 6 областях. А также – в офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания.

Обыски у фигурантов дела / Фото СБУ

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