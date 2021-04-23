СБУ разоблачила хищение десятков тысяч гектаров украинских земель
СБУ поймала "на горячем" чиновников Госгеокадастра, причастных к хищению десятков тысяч гектаров государственных земель. Спецслужба провела массовые обыски.
Источник:СБУ
Организаторы одной из сделок действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.
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Схема №1-фальсифицировали информацию
СБУ выяснила, что злоумышленники фальсифицировали информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе управления документами "ДокПроф 3".
Из-за этого региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения.
Как им это удалось
Чтобы осуществить такую сделку, фигуранты уголовного дела организовали ряд бэк-офисов, которые фактически были "частными аналогами региональных подразделений Держгеокадастру.
Схема №2 – "элитные" земельные участки
Вторая схема касалась работы с элитными земельными участками в Запорожской и Донецкой областях. Фигуранты оформляли свободные участки земли на подставных лиц.
Причем, часть из этих людей даже не знала об этом. Злоумышленники превышали объемы разрешенных квот, ведь в одни руки передавалось более 2 тысяч гектаров,
СБУ провела более 40 обысков
Правоохранители провели ряд обысков в подразделениях Госгеокадастра в 6 областях. А также – в офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания.
Обыски у фигурантов дела / Фото СБУ
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