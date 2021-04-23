СБУ спіймала "на гарячому" посадовців Держгеокадастру, причетних до розкрадання десятків тисяч гектарів державних земель. Спецслужба провела масові обшуки.

Організатори однієї з оборудок діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.

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Схема №1 – фальсифікували інформацію

СБУ з'ясувала, що зловмисники фальсифікували інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі управління документами "ДокПроф 3".

Через це регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Зверніть увагу! Посадовці, зокрема, без жодних процедур змінювали цільове призначення землі та передавали її у власність.

Як їм це вдалося

Аби здійснити таку оборудку, фігуранти кримінального провадження організували низку бек-офісів, які фактично були "приватними аналогами" регіональних підрозділів Держгеокадастру.

Схема №2 – "елітні" земельні ділянки

Друга схема стосувалася роботи з "елітними" земельними ділянками у Запорізькій та Донецькій областях. Фігуранти оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб.

При чому, частина з цих людей навіть не знала про це. Зловмисники перевищували обсяги дозволених квот, адже в одні руки передавалося понад 2 тисячі гектарів,

Довідка. За даними СБУ, ця схема дозволила передати у власність підставних осіб земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.

СБУ провела понад 40 обшуків

Правоохоронці провели низку обшуків у підрозділах Держгеокадастру в 6 областях. А також – в офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання.

Обшуки у фігурантів справи / Фото СБУ



СБУ викрила незаконні схеми посадовців Держгеокадастру: дивіться відео