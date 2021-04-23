Служба безопасности Украины расследует растрату имущества "Центрэнерго" на сумму 225 миллионов гривен. У фигурантов дела провели обыски.

О деталях рассказал 24 каналу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. Уголовное производство возбуждено по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии. Ее госпредприятие продало по ценам, которые на 20 – 30% ниже себестоимости.

Ранее СБУ ночью приехала с обысками в офис Коломойского

Во время обысков изъяли носители информации и документы

По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ОАО на сумму почти 225 миллионов. 22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества,

– рассказали в пресс-службе СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Обыски провели в ТРЦ Millenium

Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора, именно с делом "Центрэнерго" связаны обыски в торговом центре Millenium. Здесь расположены приемные нардепов из так называемой "орбиты Коломойского" Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Ольги Василевской-Смаглюк.

Обратите внимание! Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 4 разрешения на обыски. Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть".

Фотографии с места обысков обнародовал журналист "Схем" Михаил Ткач.