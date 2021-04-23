СБУ расследует растрату имущества "Центрэнерго": у фигурантов провели обыски
Служба безопасности Украины расследует растрату имущества "Центрэнерго" на сумму 225 миллионов гривен. У фигурантов дела провели обыски.
Источник:24 канал
О деталях рассказал 24 каналу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко. Уголовное производство возбуждено по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии. Ее госпредприятие продало по ценам, которые на 20 – 30% ниже себестоимости.
Ранее СБУ ночью приехала с обысками в офис Коломойского
Во время обысков изъяли носители информации и документы
По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ОАО на сумму почти 225 миллионов. 22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества,
– рассказали в пресс-службе СБУ.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Обыски провели в ТРЦ Millenium
Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора, именно с делом "Центрэнерго" связаны обыски в торговом центре Millenium. Здесь расположены приемные нардепов из так называемой "орбиты Коломойского" Игоря Палицы, Максима Бужанского, Александра Дубинского и Ольги Василевской-Смаглюк.
Фотографии с места обысков обнародовал журналист "Схем" Михаил Ткач.
Что известно о деле "Центрэнерго"?Это государственное предприятие, одно из крупнейших в электроэнергетической отрасли. Прежнее руководство компании фактически контролировал олигарх Игорь Коломойский. Согласно расследованию "Схем", он через фирму-прокладку организовал перепродажу газа в "Центрэнерго" из "Укрнафты", которую он тоже частично контролирует, но официально.
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