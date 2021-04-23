Служба безпеки України розслідує розтрату майна "Центренерго" на суму 225 мільйонів гривень. У фігурантів справи провели обшуки.

Про деталі розповів 24 каналу речник СБУ Артем Дехтяренко. Кримінальне провадження порушили за фактом продажу "Центренерго" на різних сегментах ринку електроенергії. Її держпідприємство продало за цінами, які на 20 –30% нижчі собівартості.

Раніше СБУ серед ночі приїхала з обшуками в офіс Коломойського

Під час обшуків вилучили носії інформації та документи

На переконання слідчих, це призвело до завдання збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 мільйонів. 22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. У результаті вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства,

– розповіли у пресслужбі СБУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Обшуки провели у ТРЦ Millenium

Як повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора, саме зі справою "Центренерго" пов'язані обшуки у торговельному центрі Millenium. Тут розташовані приймальні нардепів з так званої "орбіти Коломойського" Ігоря Палиці, Максима Бужанського, Олександра Дубінського та Ольги Василевської-Смаглюк.

Зверніть увагу! Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала 4 дозволи на обшуки. про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу".

Фотографії з місця обшуків оприлюднив журналіст "Схем" Михайло Ткач.