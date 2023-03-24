Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. На самом деле на видео от СБУ было задержание агента ФСБ, пытавшегося устроиться в батальон "Черноморская Сечь".

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"Именно это задержание было снято на видео, но текст к нему был совсем другой. Поэтому мы видим, что вопросы мобилизации для врага остаются актуальными", – сказал Братчук.

Удар по общежитию монастыря

Враг не прекращает возможность террора гражданского населения. 22 марта россияне ударили ракетами по Одесской области. 2 было уничтожено, но зафиксировано попадание в общежитие монастыря московского патриархата.

"Сразу настоятель вышел и сказал, что мы страдаем все вместе с украинским народом. Я бы хотел слышать другие слова на 9 год войны и на 2 год полномасштабного вторжения, когда говорят, что молятся в этих монастырях о мире в Украине. Давайте говорить, что молиться нужно о победе, а потом говорить о мире", – прокомментировал спикер Одесской ОВА.

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В Одессе работает высококачественная агентура

Вместе с тем Служба безопасности Украины продолжает разоблачать диверсантов и агентуру в Одесской области. Сергей Братчук отмечает, что ее уровень очень высок.

Это люди, работающие против украинских сил обороны. Речь идет о разведывательных моментах по ПВО, железной дороге и другим важным объектам. Здесь враг держит нас в тонусе, но спасибо СБУ работа очень эффективна,

– отметил спикер.

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