Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Насправді на відео від СБУ було затримання агента ФСБ, який намагався влаштуватися до батальйону "Чорноморська Січ".

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"Саме це затримання було зафільмоване на відео, але текст до нього був зовсім інший. Тому ми бачимо, що питання мобілізації для ворога залишаються актуальними", – сказав Братчук.

Удар по гуртожитку монастиря

Ворог не припиняє можливості терору цивільного населення. 22 березня росіяни вдарили ракетами по Одещині. 2 було знищено, але зафіксовано влучання в гуртожиток монастиря московського патріархату.

"Відразу настоятель вийшов і сказав, що ми страждаємо всі разом з українським народом. Я би хотів чути інші речі на 9 році війни, і на 2 році великого вторгнення, коли кажуть, що моляться в цих монастирях про мир в Україні. Давайте говорити, що молитися треба про перемогу, а потім говорити про мир", – прокоментував речник Одеської ОВА.

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В Одесі працює високоякісна агентура

Разом з тим Служба Безпеки України продовжує викривати диверсантів та агентуру на Одещині. Сергій Братчук зазначає, що її рівень дуже високий.

Це люди, які працюють проти українських сил оборони. Мовиться про розвідувальні моменти щодо ППО, залізниці та інших важливих об’єктів. Тут ворог тримає нас в тонусі, але дякую СБУ робота дуже ефективна,

– зазначив спікер.

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