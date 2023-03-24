Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ці масовані ракетні удари не були для росіян такими результативними, як вони розраховували, повідомляє 24 Канал.

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Чи може Росія знову масовано атакувати Україну

Скоріше за все, масовані ракетні удари все-таки відійшли в минуле. Тому що немає чим "масу" нарощувати. Все-таки є дуже потужна витрата ракетного потенціалу протягом всього повномасштабного вторгнення,

– заявила Наталія Гуменюк.

Речниця пояснила, що масовані ракетні удари росіян призвели до того, що витрати перевищили результати.

"Вони (росіяни – 24 Канал) запускали ракети на мільйони доларів, а ми отримували хіба що декілька днів без світла", – пояснила Гуменюк.

Окупанти використовують точкові удари

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня заявила, що наразі ворог використовує точкові ракетні удари з використанням різної тактики.

За словами Гуменюк, поки що ворог використовує повітряні носії, поки вони в них є, і поки вони можуть запускати ракети.

Водночас вони (росіяни – 24 Канал) тримають в морі напоготові й надводні та підводні ракетоносії. Наразі їх чотири (два підводних, два – надводних). Загальний залп може сягати 24 "Калібрів",

– заявила Гуменюк.

Проте речниця відзначила, що це за умови, що росіянам вдалось щось перевезти через Джанкой. Проте українська сторона знає, що довезли не все.

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Наталія Гуменюк уточнила: "Не зменшуючи загрозу, яку тримає ворог, усвідомлюючи, що вони ще можуть для нас бути небезпечними, ми говоримо про те, що залп ракет типу "Калібр" – це завжди висока небезпека".

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня уточнила, що це високоточні ракети і їх Росія використовуватиме у тому випадку, коли буде доведена до відчаю.

Яка загроза нових ударів Росії

Буквально 23 березня спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Також українські військові попередили, що загроза обстрілів є надзвичайно високою.

Зокрема, відомо про те, що у Чорному морі корабельне угруповання ворога сягнуло 15 одиниць:

серед них 2 – надводних та стільки ж підводних ракетоносіїв;

загальний залп може сягати 24 "Калібрів".

Пріоритети ворога – об'єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об'єкти,

– наголосив Назаров.

Саме тому він закликав людей під час повітряної тривоги оперативно переходити в укриття. Детальніше про загрозу з моря – читайте за посиланням.