Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що ці масовані ракетні удари не були для росіян такими результативними, як вони розраховували, повідомляє 24 Канал.
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Чи може Росія знову масовано атакувати Україну
Скоріше за все, масовані ракетні удари все-таки відійшли в минуле. Тому що немає чим "масу" нарощувати. Все-таки є дуже потужна витрата ракетного потенціалу протягом всього повномасштабного вторгнення,
– заявила Наталія Гуменюк.
Речниця пояснила, що масовані ракетні удари росіян призвели до того, що витрати перевищили результати.
"Вони (росіяни – 24 Канал) запускали ракети на мільйони доларів, а ми отримували хіба що декілька днів без світла", – пояснила Гуменюк.
Окупанти використовують точкові удари
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня заявила, що наразі ворог використовує точкові ракетні удари з використанням різної тактики.
За словами Гуменюк, поки що ворог використовує повітряні носії, поки вони в них є, і поки вони можуть запускати ракети.
Водночас вони (росіяни – 24 Канал) тримають в морі напоготові й надводні та підводні ракетоносії. Наразі їх чотири (два підводних, два – надводних). Загальний залп може сягати 24 "Калібрів",
– заявила Гуменюк.
Проте речниця відзначила, що це за умови, що росіянам вдалось щось перевезти через Джанкой. Проте українська сторона знає, що довезли не все.
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Наталія Гуменюк уточнила: "Не зменшуючи загрозу, яку тримає ворог, усвідомлюючи, що вони ще можуть для нас бути небезпечними, ми говоримо про те, що залп ракет типу "Калібр" – це завжди висока небезпека".
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня уточнила, що це високоточні ракети і їх Росія використовуватиме у тому випадку, коли буде доведена до відчаю.
Яка загроза нових ударів Росії
Буквально 23 березня спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров повідомив, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Також українські військові попередили, що загроза обстрілів є надзвичайно високою.
Зокрема, відомо про те, що у Чорному морі корабельне угруповання ворога сягнуло 15 одиниць:
- серед них 2 – надводних та стільки ж підводних ракетоносіїв;
- загальний залп може сягати 24 "Калібрів".
Пріоритети ворога – об'єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об'єкти,
– наголосив Назаров.
Саме тому він закликав людей під час повітряної тривоги оперативно переходити в укриття. Детальніше про загрозу з моря – читайте за посиланням.