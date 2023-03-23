Російські терористи збільшили кількість своїх ракетоносіїв у морі вранці 23 березня під час повітряної тривоги. Про це повідомив спікер ОК "Південь" полковник Владислав Назаров.

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Загальний зал – до 24 "Калібрів"

Наразі у Чорному морі корабельного угруповання ворога складає 15 одиниць. Серед них 2 надводних та стільки ж підводних ракетоносії. Загальний зал може сягати 24 "Калібрів". Також українські захисники відстежують активність ворожої авіації.

Пріоритети ворога – об'єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об'єкти. Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття,

– наголосив Назаров.

Також спікер ОК "Південь" закликав у жодному разі не викривати роботу систем нашої протиповітряної оборони, а ще не інформувати ворога. "Жодне яскраве відео чи фото не варто людських життів, які ми захищаємо", – підкреслив полковник.

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Наєв назвав потенційні цілі нових російських атак

Завдаючи ракетних ударів по Україні, Росія прагне здійснити гуманітарну катастрофу. Окупанти хочуть досягти цієї цілі шляхом знищення об'єктів критичної інфраструктури в великих містах. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він додав, що окремими цілями можуть бути і військові об'єкти.

Наєв також зазначив, що противник продовжує вдосконалювати тактичні прийоми, які узгоджені за часом і цілями. "Їхня основна ціль – це енергетичні об'єкти України", – наголосив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Також він додав, що, звісно, окремими цілями ворога можуть бути місця розміщення зразків озброєння та військової техніки іноземного виробництва, а також райони зосередження військ. Однак, сили та засоби розвідки намагаються постійно викривати наміри противника, а для захисту таких об'єктів вживаються всі превентивні заходи.