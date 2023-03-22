Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, в Одесі розуміли ризик можливого удару, тому що ворог, як правило, атакує хвилями.
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Ситуація контрольована
Він зазначив, що три ракети полетіли в бік Одеси та Одеського району.
2 ракети було знищено силами протиповітряної оборони. І було потрапляння до гуртожитку УПЦ. Це одеська єпархія російської православної церкви. У них немає в статуті московського патріархату, але всі розуміють, про що мовиться. Ця інформація задля фактажу, а не для того, щоб потішитися,
– наголосив речник Одеській ОВА.
Він зауважив, що наразі ситуація є повністю контрольованою.
"Критична інфраструктура працює. Місто, район та область теж працюють. Була пожежа, але її ліквідували наші аварійники та рятувальники. ДСНС працювала, як завжди, дуже гарно. 4 людини постраждало від вибухів. Є поранені. 3 людей госпіталізовано. Одна людина відмовилась від госпіталізації", – розповів Братчук.
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Виявили частину крилатої ракети
За його словами, на ранок продовжуються планові роботи. Зокрема, знищення боєприпасів Другої світової війни. Напередодні було виявлено 7 артилерійських снарядів калібром 76 міліметрів.
"Також в Одеському районі було виявлено певну частини бойової частини крилатої ракети, яку також працівники ДСНС контрольовано знищать. Не буду говорити, що це залишок тієї ракети, що була знищена напередодні, тому що знайшли цей уламок вчора – він залишився після попередніх обстрілів", – пояснив Сергій Братчук.
Ракетні обстріли Одещщини 21 березня: що відомо
- За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські окупанти ввечері 21 березня атакували Одеську область з винищувачів та завдали ракетних ударів.
- Гуменюк зазначила, що цього разу це були літаки Су-35 – винищувачі, які здатні атакувати ракетами типу повітря-земля. Так і було зроблено – три ракети Х-59 були випущені з двох літаків у напрямку Одеської області.
- Ворог атакував Одеську область з напрямку Чорного моря, зокрема з лінії, з якої вони, як правило здійснюють свої пуски, щоб не потрапити під дію нашої ППО. Дві ракети Х-59 було знищено, одна ракета – влучила.
- Гуменюк зазначила, що росіяни намагалися атакувати район Одеської області, який перебуває в зоні уваги ворога від початку повномасштабного вторгнення.
- Вона розповіла про пряму залежність між "бавовною" на Півдні, зокрема в окупованому Криму, та атаками на Одеську область. За словами Гуменюк, коли загострюється ситуація на Півдні, то в окупантів завжди відбувається загострення щодо Одеського регіону.