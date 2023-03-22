Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, в Одесі розуміли ризик можливого удару, тому що ворог, як правило, атакує хвилями.

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Ситуація контрольована

Він зазначив, що три ракети полетіли в бік Одеси та Одеського району.

2 ракети було знищено силами протиповітряної оборони. І було потрапляння до гуртожитку УПЦ. Це одеська єпархія російської православної церкви. У них немає в статуті московського патріархату, але всі розуміють, про що мовиться. Ця інформація задля фактажу, а не для того, щоб потішитися,

– наголосив речник Одеській ОВА.

Він зауважив, що наразі ситуація є повністю контрольованою.

"Критична інфраструктура працює. Місто, район та область теж працюють. Була пожежа, але її ліквідували наші аварійники та рятувальники. ДСНС працювала, як завжди, дуже гарно. 4 людини постраждало від вибухів. Є поранені. 3 людей госпіталізовано. Одна людина відмовилась від госпіталізації", – розповів Братчук.

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Виявили частину крилатої ракети

За його словами, на ранок продовжуються планові роботи. Зокрема, знищення боєприпасів Другої світової війни. Напередодні було виявлено 7 артилерійських снарядів калібром 76 міліметрів.

"Також в Одеському районі було виявлено певну частини бойової частини крилатої ракети, яку також працівники ДСНС контрольовано знищать. Не буду говорити, що це залишок тієї ракети, що була знищена напередодні, тому що знайшли цей уламок вчора – він залишився після попередніх обстрілів", – пояснив Сергій Братчук.

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