Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, в Одессе понимали риск возможного удара, потому что враг, как правило, атакует волнами.
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Ситуация контролируемая
Он отметил, что три ракеты улетели в сторону Одессы и Одесского района.
2 ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. И было попадание в общежитие УПЦ. Это одесская епархия русской православной церкви. У них нет в уставе московского патриархата, но все понимают, о чем идет речь,
– подчеркнул спикер Одесской ОВА.
Он отметил, что сейчас ситуация полностью контролируемая.
"Критическая инфраструктура работает. Город, район и область тоже работают. Был пожар, но его ликвидировали наши аварийщики и спасатели. ГСЧС работала, как всегда, очень хорошо. 4 человека пострадали от взрывов. Есть раненые. 3 человека госпитализированы. Один отказался от госпитализации", – рассказал Братчук.
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Обнаружили часть крылатой ракеты
По его словам, до утра продолжаются плановые работы. В частности уничтожение боеприпасов Второй мировой войны. Накануне было обнаружено 7 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров.
"Также в Одесском районе была обнаружена определенная часть боевой части крылатой ракеты, которую также работники ГСЧС контролируемо уничтожат. Не буду говорить, что это остаток той ракеты, которая была уничтожена накануне, потому что нашли этот обломок вчера – он остался от предыдущих обстрелов", – объяснил Сергей Братчук.
Ракетные обстрелы Одесской области 21 марта: что известно
- По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, российские оккупанты вечером 21 марта атаковали Одесскую область с истребителей и нанесли ракетные удары.
- Гуменюк отметила, что в этот раз это были самолеты Су-35 – истребители, которые способны атаковать ракетами типа воздух-земля. Так и было сделано – три ракеты Х-59 были выпущены из двух самолетов в направлении Одесской области.
- Враг атаковал Одесскую область по направлению к Черному морю, в частности с линии, с которой они, как правило, совершают свои пуски, чтобы не попасть под действие нашей ПВО. Две ракеты Х-59 были уничтожены, одна ракета – попала.
- Гуменюк отметила, что россияне пытались атаковать район Одесской области, находящийся в зоне внимания врага с начала полномасштабного вторжения.
- Она рассказала о прямой зависимости между "хлопком" на Юге, в частности, в оккупированном Крыму и атаками на Одесскую область. По словам Гуменюк, когда обостряется ситуация на Юге, то у оккупантов всегда происходит обострение в отношении Одесского региона.