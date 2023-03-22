Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, в Одессе понимали риск возможного удара, потому что враг, как правило, атакует волнами.

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Ситуация контролируемая

Он отметил, что три ракеты улетели в сторону Одессы и Одесского района.

2 ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. И было попадание в общежитие УПЦ. Это одесская епархия русской православной церкви. У них нет в уставе московского патриархата, но все понимают, о чем идет речь,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА.

Он отметил, что сейчас ситуация полностью контролируемая.

"Критическая инфраструктура работает. Город, район и область тоже работают. Был пожар, но его ликвидировали наши аварийщики и спасатели. ГСЧС работала, как всегда, очень хорошо. 4 человека пострадали от взрывов. Есть раненые. 3 человека госпитализированы. Один отказался от госпитализации", – рассказал Братчук.

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Обнаружили часть крылатой ракеты

По его словам, до утра продолжаются плановые работы. В частности уничтожение боеприпасов Второй мировой войны. Накануне было обнаружено 7 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров.

"Также в Одесском районе была обнаружена определенная часть боевой части крылатой ракеты, которую также работники ГСЧС контролируемо уничтожат. Не буду говорить, что это остаток той ракеты, которая была уничтожена накануне, потому что нашли этот обломок вчера – он остался от предыдущих обстрелов", – объяснил Сергей Братчук.

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