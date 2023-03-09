Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что по состоянию на 06:00 есть попадание в объект критической инфраструктуры. Об этом он сообщил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о прилете в Одессе

По его словам, в области и городе ввели превентивные отключения света. К сожалению, от российской атаки пострадали некоторые жилые дома. Среди пострадавших нет.

Сейчас боевая работа сил противовоздушной обороны продолжается, наши подразделения как всегда на высоте,

– подчеркнул Братчук.

Он подчеркнул, что сможет подробнее рассказать о работе ПВО уже после окончания воздушной тревоги.

Также в ОВА подчеркивают, что не следует фотографировать попадание и опубликовывать это в сети. Это может помочь врагу.