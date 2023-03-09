Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що станом на 06:00 є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Про це він повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про приліт в Одесі

За його словами, в області та місті запровадили превентивні відключення світла. На жаль, від російської атаки постраждали деякі житлові будинки. Серед людей постраждалих немає.

Зараз бойова робота сил протиповітряної оборони триває, наші підрозділи як завжди на висоті,

– наголосив Братчук.

Він наголосив, що зможе розказати детальніше про роботу ППО вже після закінчення повітряної тривоги.

Також в ОВА наголошують на тому, що не слід фотографувати влучання та опубліковувати це в мережі. Це може допомогти ворогу.