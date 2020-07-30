Во время спецоперации СБУ и ГБР обнаружили масштабную вырубку лесов на западе и севере Украины. Преступные действия должностных лиц гослесхозов не только нанесли ущерб бюджету, но и были одной из причин наводнений.

СБУ разоблачила вырубку на более чем 10 миллионов гривен

В Житомирской области незаконные вырубки деревьев проводили во время так называемого оздоровления лесов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в фейсбуке.

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Нелегальный бизнес наладил руководитель одного из лесхозов области. Только за два месяца 2019 года там вырубили 300 деревьев на 2,5 миллиона гривен. В этом деле сообщено о подозрении 15 лицам.

Фигурантам дел сообщили о подозрениях

Так же наживались на древесине и должностные лица из лесхозов Ивано-Франковщины и Закарпатья. Среди деревьев, которые срубили, были и столетние дубы. Убытков злоумышленники нанесли на более чем 11 миллионов гривен. О подозрении сообщили 6 лицам.



Операцию провели совместно СБУ и ГБР / Фото СБУ



Фигурантам дел сообщили о подозрениях / Фото СБУ



Вырубку наладили должностные лица гослесхозов / Фото СБУ