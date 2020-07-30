Під час спецоперації СБУ та ДБР виявили масштабну вирубку лісів на заході та півночі України. Злочинні дії посадовців держліспгоспів не лише завдали збитків бюджету, а й були однією з причин повеней.

СБУ викрила вирубку на понад 10 мільйонів гривень

У Житомирській області незаконні вирубки дерев проводили під час так званого оздоровлення лісів. Про це інформує пресслужба СБУ у фейсбуці.

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Нелегальний бізнес налагодив керівник одного з лісгоспів області. Лише за два місяці 2019 року там вирубали 300 дерев на 2,5 мільйона гривень. У цій справі повідомлено про підозру 15 особам.

Фігурантам справ повідомили про підозри

Так само наживались на деревині і посадовці з лісгоспів Івано-Франківщини та Закарпаття. Серед дерев, які зрубали, були і столітні дуби. Збитків зловмисники завдали на понад 11 мільйонів гривень. Про підозру повідомили 6 особам.



Операцію провели спільно СБУ та ДБР / Фото СБУ



Фігурантам справ повідомили про підозри / Фото СБУ



Вирубку налагодили посадовці держлісгоспів / Фото СБУ