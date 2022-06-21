СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом одного из руководителей "Укрэнерго"

Служба безопасности Украины продолжает активно работать над выявлением и задержанием вражеских сообщников. Агенты россиян засели даже в государственных структурах и предприятиях.

Российские оккупанты пытаются нанести ущерб Украине всеми возможными способами. Большую надежду враг возлагает на своих агентов и коллаборантов, но СБУ удается выявлять и задерживать вражеских сообщников.

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Задержание одного из руководителей "Укрэнерго"

Службе безопасности Украины удалось выявить преступную деятельность начальника одного из региональных подразделений НЭК "Укрэнерго". Как выяснило следствие, мужчина вполне добровольно согласился пойти на сотрудничество с врагом и стал главой так называемых "Мариупольских магистральных сетей "ДНР".

В Офисе генерального прокурора сообщили, что мужчине уже объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору. Его обвиняют в совершении преступления по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины.

После того, как предатель занял свою "должность", он передал оккупационной администрации активы захваченного объекта и организовал отсоединение его мощностей от Объединенной энергосистемы Украины. Досудебное расследование продолжается.

Другие успешные операции СБУ

В Донецкой области нашим контрразведчикам удалось задержать вражеского агента. Тот собирал данные о позициях артиллерии и других сил наших героических ВСУ в районе Бахмута.

В Киеве удалось отследить и схватить боевика террористической группировки "Восток". Известно, что он участвовал в захвате военных объектов Украины во временно оккупированном Донецке.

В Николаевской области удалось ликвидировать канал сбыта оружия и боеприпасов, которые были похищены вблизи линии южного фронта.

Война России против Украины: последние новости

Российским оккупантам удалось похитить списки избирателей на территории временно оккупированной Херсонской области. Таким образом они могут попытаться подделать результаты псевдореферендума и заявить о "желании" местных жителей присоединиться к России.

Наши героические ВСУ нанесли очередной точный ракетный удар по позициям оккупантов на острове Змеиный. Произошел пожар, раздаются взрывы, россияне в отчаянии.

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