Незаконное онлайн-казино удалось устранить. Злоумышленники вывели в Россию примерно 3 миллиарда в гривневом эквиваленте.
Интересно Хотел создать криминальную группировку: в Тернополе задержали опасного преступника с Кавказа
СБУ разоблачила российское онлайн-казино
Сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ установили, что в преступную организацию входили граждане Украины и украинцы и россияне. У злоумышленников была иерархическая управленческая вертикаль, во главе которой стояли граждане страны-агрессора. Украинцы же отвечали за:
- поиск офисов и обслуживающего персонала,
- рекламную поддержку,
- обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино;
- мониторинг платежей;
- отладка инфраструктуры, необходимой для работы онлайн-казино.
Проанализировав платежные операции, следователи установили, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в Россию из-за криптопереводов вывели почти 3 миллиарда гривен.
Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.
Смотрите фото с места обыска / Фото СБУ
Актуально Кремль хотел создать "республики" в западных областях: СБУ сообщила о подозрении россиянину
Злоумышленникам сообщили о подозрении
10 организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 – России, сообщили о подозрении за:
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей;
- отмывание имущества, полученного преступным путём.
Следователи решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности всех причастных продолжается.
К теме СБУ объявила подозрение "министру здравоохранения" Крыма: как предатель помогал напасть на Юг
Коротко о других разоблачениях СБУ
- Контрразведка СБУ 17 ноября задержала агента российской разведки, корректировавшего террористические удары оккупантов по Винницкой области. Также он собирал информацию о местах дислокации и перемещении сил обороны в области.
- За два дня до этого Служба безопасности Украины открыла производство против Киево-Печерской лавры. Там решили помолиться за страну-агрессора.
- Также СБУ поймали боевика в Херсонской области, который стрелял в мирных людей. Кроме стрельбы, он угрожал людям, что убьет их.
Стоит посмотреть – СБУ задержали нардепа ОПЗЖ, который совершал террор на Херсонщине: видео