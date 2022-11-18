Незаконное онлайн-казино удалось устранить. Злоумышленники вывели в Россию примерно 3 миллиарда в гривневом эквиваленте.

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СБУ разоблачила российское онлайн-казино

Сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ установили, что в преступную организацию входили граждане Украины и украинцы и россияне. У злоумышленников была иерархическая управленческая вертикаль, во главе которой стояли граждане страны-агрессора. Украинцы же отвечали за:

  • поиск офисов и обслуживающего персонала,
  • рекламную поддержку,
  • обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино;
  • мониторинг платежей;
  • отладка инфраструктуры, необходимой для работы онлайн-казино.

Проанализировав платежные операции, следователи установили, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в Россию из-за криптопереводов вывели почти 3 миллиарда гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины полностью заблокировали вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении

10 организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 – России, сообщили о подозрении за:

  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
  • незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей;
  • отмывание имущества, полученного преступным путём.

Следователи решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности всех причастных продолжается.

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Коротко о других разоблачениях СБУ

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