Российский агент собирал точные координаты и передавал их российской ФСБ. Он вел переписку с "куратором" через анонимный почтовый ящик.

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Готовил удары по объектам Укрзализныци

Для своего "куратора" российский агент разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой. Кроме того, мужчина также искал информацию о расположении ключевых электроподстанций Винницкой области и их техническом состоянии.

Как сообщили в СБУ, полученные данные предатель должен был передать ФСБ через анонимный почтовый ящик. В своеобразном "отчете" российский агент должен предоставить точные координаты и фото объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями.

Задержанный признался, что российские военные планировали нанести удары по критической инфраструктуре ракетами и дронами-камикадзе.

В случае успеха вражеской операции российская спецслужба "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карту. Кроме того, после выполненной задачи злоумышленник надеялся на то, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию России,

– рассказали детали в СБУ.

Задержать предателя удалось на этапе сбора разведданных для передачи их оккупантам. Им оказался 57-летний житель Хмильницкого района Винницкой области. СБУ также установила, что ФСБ завербовала мужчину в мае 2023 года через российскую соцсеть "Одноклассники".

При обыске у фигуранта изъяли мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором. Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, в настоящее время он находится под стражей.

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