Злоумышленник собирал разведданные о маршрутах движения и количестве техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
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В Украине разоблачили агента ФСБ
Как стало известно, предатель для отслеживания колонн ВСУ установил вдоль основных автодорог Запорожья скрытые веб-камеры. Однако СБУ разоблачила злоумышленника и задержала.
В зоне особого внимания России были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, вовлеченные в контрнаступательные операции на южном фронте. Агент установил веб-камеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ,
– рассказали правоохранители.
После установки веб-камер оккупанты должны были проводить непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика. За выполнение вражеской задачи вражеское агенту отправили денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.
Предателем оказался местный житель. В конце сентября этого года он дистанционно вышел на администратора прокремлевского телеграм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.
"После получения "предложения" администратор российского интернет-ресурса вывел мужчину на связь из-за мессенджера с представителем ФСБ", – отметили правоохранители.
В результате злоумышленнику сообщили о подозрении. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Предателя задержали / фото СБУ
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В Украине разоблачают предателей
- Недавно в СБУ сообщили, что настоятель храма УПЦ МП Шосткинского района входил в агентурный аппарат российских спецслужб. В первую очередь врага интересовала геолокация подразделений ВСУ и учредительные данные должностных лиц военно-гражданских администраций в Шосткинском районе. В результате 15 лет тюрьмы получил клирик УПЦ МП. Он "сливал" в ФСБ информацию об обороне Сумщины.
- В Киевской области разоблачили группу агентов ФСБ, работавших на врага и которые готовили диверсии на территории области.
- Кроме этого, предприниматель из Закарпатья помогал России производить радиолокационные станции. Сотрудники СБУ провели обыски в его офисных помещениях в Закарпатье. Там они нашли финансово-хозяйственную документацию с поличным.