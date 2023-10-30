Злоумышленник собирал разведданные о маршрутах движения и количестве техники и военных сил обороны, которые отправлялись на передовую. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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В Украине разоблачили агента ФСБ

Как стало известно, предатель для отслеживания колонн ВСУ установил вдоль основных автодорог Запорожья скрытые веб-камеры. Однако СБУ разоблачила злоумышленника и задержала.

В зоне особого внимания России были колонны тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, вовлеченные в контрнаступательные операции на южном фронте. Агент установил веб-камеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ,

– рассказали правоохранители.

После установки веб-камер оккупанты должны были проводить непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика. За выполнение вражеской задачи вражеское агенту отправили денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен.

Предателем оказался местный житель. В конце сентября этого года он дистанционно вышел на администратора прокремлевского телеграм-канала и предложил ему свою помощь в войне против Украины.

"После получения "предложения" администратор российского интернет-ресурса вывел мужчину на связь из-за мессенджера с представителем ФСБ", – отметили правоохранители.

В результате злоумышленнику сообщили о подозрении. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Предателя задержали / фото СБУ

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