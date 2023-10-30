Зловмисник збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

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Як стало відомо, зрадник для відслідковування колон ЗСУ встановив уздовж основних автошляхів Запоріжжя приховані вебкамери. Однак СБУ викрила зловмисника і затримала.

У зоні особливої уваги Росії були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ,

– розповіли правоохоронці.

Після встановлення вебкамер окупанти мали проводити безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку. За виконання ворожого завдання ворожу агенту відправили грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

Зрадником виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

"Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником ФСБ", – зазначили правоохоронці.

У підсумку зловмиснику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Зрадника затримали / фото СБУ

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