Зловмисник збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
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Як стало відомо, зрадник для відслідковування колон ЗСУ встановив уздовж основних автошляхів Запоріжжя приховані вебкамери. Однак СБУ викрила зловмисника і затримала.
У зоні особливої уваги Росії були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті. Агент встановив вебкамери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ,
– розповіли правоохоронці.
Після встановлення вебкамер окупанти мали проводити безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку. За виконання ворожого завдання ворожу агенту відправили грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.
Зрадником виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.
"Після отримання "пропозиції" адміністратор російського інтернет-ресурсу вивів чоловіка на зв’язок через месенджер з представником ФСБ", – зазначили правоохоронці.
У підсумку зловмиснику повідомили про підозру. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
Зрадника затримали / фото СБУ
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В Україні викривають зрадників
- Нещодавно в СБУ повідомили, що настоятель храму УПЦ МП Шосткинського району входив до агентурного апарату російських спецслужб. Насамперед ворога цікавила геолокація підрозділів ЗСУ та установчі дані посадовців військово-цивільних адміністрацій у Шосткинському районі. У підсумку 15 років тюрми отримав клірик УПЦ МП. Він "зливав" до ФСБ інформацію про оборону Сумщини.
- На Київщині викрили групу агентів ФСБ, які працювали на ворога та готували диверсії на території області.
- Крім цього, підприємець із Закарпаття допомагав Росії виробляти радіолокаційні станції. Співробітники СБУ провели обшуки в його офісних приміщеннях на Закарпатті. Там вони знайшли фінансово-господарську документацію із доказами оборудок.