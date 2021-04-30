СБУ разоблачила сеть вражеских интернет-агитаторов: фото
СБУ разоблачила трех вражеских агитаторов, которые с помощью интернета распространяли информацию, угрожавшей государственной безопасности Украины. Еще два преступника получили приговор суда.
Источник:Пресс-служба СБУ
Правоохранители отмечают, что злоумышленники пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в разных регионах страны накануне майских праздников.
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СБУ пресекла деятельность сети интернет-агитаторов
В Киеве разоблачили уроженца Донецкой области, публично призвал к захвату государственной власти, а также агитировал присоединяться к рядам боевиков.
Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях. Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили доказательства его противоправной деятельности.
На данный момент ему сообщили о подозрении.
СБУ разоблачила вражеских интернет-агитаторов / Фото пресс-службы СБУ
Следователи также сообщили о подозрении двум злоумышленникам из Черниговской и Волынской областей. Мужчины агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины.
Кроме этого, по материалам СБУ судом признаны виновными два пропагандиста с Волыни и из Сум. Установлено, что они распространяли в сети публикации с антиконституционными призывами.
СБУ пресекла деятельность сети вражеских интернет-агитаторов / Фото пресс-службы СБУ
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