СБУ викрила трьох ворожих агітаторів, які через інтернет поширювали інформацію, що загрожувала державній безпеці України. Ще двоє злочинців отримали вирок суду.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію у різних регіонах країни напередодні травневих свят.

Читайте також СБУ викрила агентурну мережу бойовиків, яка готувала теракт проти ЗСУ: фото

СБУ припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів

У Києві викрили уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади, а також агітував приєднуватись до лав бойовиків.

Свої "публікації" він розміщував на декількох акаунтах у соціальних мережах. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили докази його протиправної діяльності.

Наразі йому повідомили про підозру.

СБУ викрила ворожих інтернет-агітаторів / Фото пресслужби СБУ

Слідчі також повідомили про підозру двом зловмисникам з Чернігівської та Волинської областей. Чоловіки агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Окрім цього, за матеріалами СБУ, судом визнано винними двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановлено, що вони розповсюджували у мережі публікації з антиконституційними закликами.

СБУ припинила діяльність мережі ворожих інтернет-агітаторів / Фото пресслужби СБУ

Зверніть увагу! В СБУ повідомляють, що продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України. А також притягують до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності.