СБУ разоблачила схему незаконных выплат военным: им насчитали почти 2,6 миллиона "боевых"

В Украине разоблачили схему, согласно которой военным начисляли незаконные выплаты. Преступников разоблачили военная контрразведка СБУ, Государственное бюро расследований и Национальная полиция при содействии министра обороны Украины.

Детали рассказали в Нацполиции и Службе безопасности Украины.

Как военным незаконно начисляли выплаты?

Организовал схему бывший начальник группы воинской части. Он отвечал за работу с участниками боевых действий.

Безосновательно оформлял военнослужащим ежемесячные доплаты в размере 100 тысяч гривен и одноразовые премии в 70 тысяч гривен, предусмотренные за непосредственное участие в боевых действиях. В обмен на это – получал значительные "проценты" от схемы. На самом деле военные – получатели этих выплат не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой,

– рассказали в СБУ.



В общем пятерым военным незаконно насчитали почти 2,6 миллиона.

Получив средства, они снимали их и передавали наличными через посредников. Таким было указание организатора схемы.

Часть средств оставляли себе – сумму определял в то время начальник группы по работе с участниками боевых действий одной из воинских частей.

Организатору схемы объявили подозрение по статье о злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и решают вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам.



Задержанный – офицер из Сумской области

В ГБР привели больше деталей. Там утверждают, что боевые выплаты были за штабную работу.

Офицер организовал схему оформления фиктивных боевых командировок. Он "пристроил" в штаб пятерых военных из других подразделений и через их командиров оформлял документы, якобы о выполнении задач на передовой в Харьковской и Сумской областях,

– говорится в заметке.

Когда похожая ситуация была в апреле 2026 года, ведомство написало: "Махинации с боевыми выплатами в условиях войны недопустимы, особенно когда одни военные выполняют задачи на передовой, а другие "воюют" только на бумаге. Государственное бюро расследований занимает принципиальную позицию: такие злоупотребления подрывают справедливость в армии и будут получать жесткую правовую оценку".

Тогда подозрение получил бывший командир одной из частей Национальной гвардии Украины с Днепропетровщины и его бывший начальник штаба.