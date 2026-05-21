Деталі розповіли в Нацполіції і Службі безпеки України.

Як військовим незаконно нараховували виплати?

Організував схему колишній начальник групи військової частини. Він відповідав за роботу з учасниками бойових дій.

Безпідставно оформлював військовослужбовцям щомісячні доплати у розмірі 100 тисяч гривень та одноразові премії у 70 тисяч гривень, передбачені за безпосередню участь у бойових діях. В обмін на це – отримував значні "відсотки" від схеми. Насправді військові – отримувачі цих виплат не перебували у районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій,

– розповіли в СБУ.

Затримання злочинця / Фото СБУ

Загалом п'ятьом військовим незаконно нарахували майже 2,6 мільйона.

Отримавши кошти, вони знімали їх і передавали готівкою через посередників. Такою була вказівка організатора схеми.

Частину коштів залишали собі – суму визначав на той час начальник групи по роботі з учасниками бойових дій однієї з військових частин.

Організатору схеми оголосили підозру за статтею про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та вирішують питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.



Затримання підозрюваного / Фото ДБР

Затриманий – офіцер із Сумщини

У ДБР навели більше деталей. Там стверджують, що бойові виплати були за штабну роботу.

Офіцер організував схему оформлення фіктивних бойових відряджень. Він "прилаштував" у штаб п'ятьох військових з інших підрозділів та через їхніх командирів оформлював документи, нібито про виконання завдань на передовій у Харківській та Сумській областях,

– ідеться в дописі.

Коли схожа ситуація була у квітні 2026 року, відомство написало: "Махінації з бойовими виплатами в умовах війни є неприпустимими, особливо коли одні військові виконують завдання на передовій, а інші "воюють" лише на папері. Державне бюро розслідувань займає принципову позицію: такі зловживання підривають справедливість у війську та будуть отримувати жорстку правову оцінку".

Тоді підозру отримав колишній командир однієї з частин Національної гвардії України з Дніпропетровщини та його колишній начальник штабу.