Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

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Как злоумышленники продавали "тыловые" должности военным

Следствие установило, что за взятки в размере от 15 до 25 тысяч долларов США фигуранты помогали военнослужащим перевестись в подразделения, которые не привлекают к выполнению задач на передовой.

Также дельцы предлагали своим клиентам увольнение с военной службы на основании фиктивных справок о "резком ухудшении здоровья",

– говорится в сообщении.

Правоохранители по результатам комплексных мероприятий задержали в Киеве двух организаторов сделки. Они привлекли 5 знакомых медиков для реализации "схемы".

"Как свидетельствуют материалы дела, организаторы преступления находили клиентов и организовывали им фиктивную госпитализацию. В зависимости от суммы взятки "пациенты" получали статус ограниченно годных или вообще непригодных к военной службе с последующим переводом на "небоевые" должности или увольнением в запас", – рассказали в СБУ.

Организаторов сделки удалось задержать "на горячем" во время передачи им средств от клиентов.

Правоохранители задержали организаторов сделки / Фото СБУ

Во время обысков у фигурантов изъяли наличные, полученные преступным путем и поддельные документы.

При обысках у фигурантов изъяты наличные, полученные преступным путем и поддельные документы.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

злоупотребление влиянием.

Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех фигурантов.

Напомним, накануне СБУ и ОГП разоблачили депутата Волынского облсовета, который переправлял уклонистов за границу. За свои "услуги" он получал до 5 тысяч долларов.