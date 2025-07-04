Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

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Як зловмисники продавали "тилові" посади військовим

Слідство встановило, що за хабарі у розмірі від 15 до 25 тисяч доларів США фігуранти допомагали військовослужбовцям перевестися до підрозділів, які не залучають до виконання завдань на передовій.

Також ділки пропонували своїм клієнтам звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про "різке погіршення здоров’я",

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці за результатами комплексних заходів затримали у Києві двох організаторів оборудки. Вони залучили 5 знайомих медиків для реалізації "схеми".

"Як свідчать матеріали справи, організатори злочину знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію. Залежно від суми хабаря "пацієнти" отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на "небойові" посади або звільненням у запас", – розповіли в СБУ.

Організаторів оборудки вдалося затримати "на гарячому" під час передачі їм коштів від клієнтів.

Правоохоронці затримали організаторів оборудки / Фото СБУ

Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку, одержану злочинним шляхом та підроблені документи.

При обшуках у фігурантів вилучено готівку, одержану злочинним шляхом та підроблені документи.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

зловживання впливом.

Тепер зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування продовжується, щоб притягнути до відповідальності всіх фігурантів.

Нагадаємо, напередодні СБУ та ОГП викрили депутата Волинської облради, який переправляв ухилянтів за кордон. За свої "послуги" він отримував до 5 тисяч доларів.