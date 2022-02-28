В Украине сейчас работают много вражеских диверсантов и их агентов. Полиция разыскивает этих лиц и просит украинцев помочь и о подозрительных лицах сообщать.

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Эти удостоверения были обнаружены на съемной квартире на улице Стельмаха в Виннице.

По данным СБУ, этого человека сейчас разыскивают. Он может быть членом ДРГ и работать на армию врага.

Куда сообщать о диверсанте

Любая информация может помочь. Для этого обращайтесь на "горячую линию" СБУ по телефону (0432) 53-13-09 или на "Круглосуточную стражу" 15-60.

Добавим, что ГБР совместно с другими правоохранительными органами проводят масштабные фильтрационные мероприятия для выявления российских диверсантов.

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