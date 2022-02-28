В Україні зараз працюють багато ворожих диверсантів та їхніх агентів. Поліція розшукує цих осіб та просить українців допомогти та про підозрілих осібповідомлти.

До теми У Миколаївській області група диверсантів здалися в полон місцевим після бою

Ці посвідчення були виявлені на зйомній квартирі на вулиці Стельмаха у Вінниці.

За даними СБУ, цю особу зараз розшукують. Він може бути членом ДРГ і працювати на армію ворога.

Куди повідомляти про диверсанта

Будь-яка інформація може допомогти. Для цього звертайтесь на "гарячу лінію" СБУ за телефоном (0432) 53-13-09 або на "Цілодобову варту" 15-60.



Додамо, що ДБР спільно з іншими правоохоронними органами проводять масштабні фільтраційні заходи для виявлення російських диверсанитів.

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