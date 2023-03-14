Депортировал украинских детей и вывозил зерно: главе "минтранспорта" сообщили о подозрении

Россия с первых дней полномасштабной войны похищает детей и отдает их на усыновление своим гражданам или помещает в детские дома. Помогает ей в этом и установленная на временно оккупированных территориях так называемая администрация, одного из членов которой разоблачила СБУ.

Им оказался глава "минтранспорта" временно оккупированной части области на Юге Украины. В результате следственно-оперативных действий так называемому "министру транспорта Херсонской области России" сообщили о подозрении.

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Оккупант причастен не к одному преступлению

Как установили сотрудники и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, злоумышленником является не коллаборант, а гражданин страны-оккупантки. И хотя имя злоумышленника правоохранители не назвали, из опубликованного фото известно, что говорится о Тимуре Худоярове.

Свое "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона он получил еще в мае прошлого года.

На своей должности он был одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части области в Россию. Для этого он организовывал якобы поездки в детские лагеря.

Однако он был причастен не к одному преступлению. Под руководством оккупанта захватчики России тоннами вывозили через море украинское зерно в страну-террористку.

Также следователи выяснили, что мужчина выполнял и другие поручения из Кремля. В частности, он выполнял задачи по переустройству местной транспортной системы для обеспечения потребностей военных группировок России на южном фронте.

За перемещением преступника следят

Следователи Службы безопасности Украины собрали обширную доказательную базу против так называемого "министра транспорта" Херсонщины. На ее основании они сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

части 1 статьи 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти",

части 1 статьи 332-2 "Незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства".

За нарушение этих статей оккупанту грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Однако фигурант расследования находится во временно оккупированном Скадовске.

Впрочем, это не значит, что так называемый "министр" не попадет в руки украинского правосудия. Как подчеркнули в СБУ, правоохранители знают о местах его перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.