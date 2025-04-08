По данным СБУ, Скабеева – одна из главных медийных фигур в кремлевском пропагандистском аппарате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ сообщили о подозрении Скабеевой

Ольга Скабеева систематически в эфире на телеканале "Россия 1" распространяет дезинформацию и манипуляции, в частности в программе "60 минут".

Следствие задокументировало ее публичные призывы к захвату украинских городов – Киева, Херсона, Запорожья. Кроме того, она неоднократно предлагала в эфирах уничтожать украинскую энергосистему в зимний период, агитируя за удары дронами и ракетами по объектам критической инфраструктуры.

Судебно-лингвистические экспертизы подтвердили ее участие в информационно-подрывной деятельности против Украины. Как результат, СБУ заочно объявила ей о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за:

посягательство на территориальную целостность (ч. 3 ст. 110),

оправдание вооруженной агрессии рф (ч. 3 ст. 436-2),

призывы к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109),

пропаганду войны (ст. 436).

Поскольку Скабеева продолжает скрываться на территории России, украинские спецслужбы осуществляют все необходимые юридические и оперативные действия для ее привлечения к ответственности.

Расследование состоялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.