За даними СБУ, Скабєєва – одна з головних медійних постатей у кремлівському пропагандистському апараті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ повідомили про підозру Скабєєвій

Ольга Скабєєва систематично в ефірі на телеканалі "Росія 1" поширює дезінформацію та маніпуляції, зокрема у програмі "60 хвилин".

Слідство задокументувало її публічні заклики до захоплення українських міст – Києва, Херсона, Запоріжжя. Крім того, вона неодноразово пропонувала в ефірах знищувати українську енергосистему в зимовий період, агітуючи за удари дронами та ракетами по об’єктах критичної інфраструктури.

Судово-лінгвістичні експертизи підтвердили її участь в інформаційно-підривній діяльності проти України. Як результат, СБУ заочно оголосила їй про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за:

посягання на територіальну цілісність (ч. 3 ст. 110),

виправдовування збройної агресії рф (ч. 3 ст. 436-2),

заклики до повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109),

пропаганду війни (ст. 436).

Оскільки Скабєєва продовжує переховуватися на території Росії, українські спецслужби здійснюють усі необхідні юридичні та оперативні дії для її притягнення до відповідальності.

Розслідування відбулося під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.