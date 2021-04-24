Запорожская ТЭС, которая входит в структуру холдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова, нарушает законодательство в сфере производства электроэнергии. Это может дестабилизировать энергетическую систему Украины.

Об этом сообщается в письме заместителя председателя Службы безопасности Украины Сергея Андрущенко к Кабинету министров, которое есть в распоряжении издания LIGA.net.

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О чем говорится в документе

Согласно данным документа, за последние 12 лет на Запорожской ТЭС 4 раза происходило аварийное отключение энергоблоков. Из-за этого на электростанции полностью или частично останавливалось производство электроэнергии.

Последний раз в феврале 2021 года отключение привело к тому, что жители городов Энергодар и Днепрорудное в Запорожье остались без электроэнергии и подачи воды на 2 часа.

По данному факту специальная комиссия, в которую вошли представители ТЭС, Госэнергонадзора и Укрэнерго, начала изучать причины аварии.

Так, по итогам ревизии, на электростанции выявили ряд нарушений, которые влияют на надежность ее работы.

Среди причин аварии в письме называются:

"недостатки проектной схемы электрических соединений" с подстанцией Запорожьеоблэнерго;

устаревшее и ненадежное оборудования на ТЭС;

запуск на электростанции после капремонта энергоблока №2 с нарушением правил технической эксплуатации.

Также по итогам проверки Запорожской ТЭС якобы рекомендовали реконструировать ряд своих объектов, но "фактически ни один из них не доведен до реального воплощения".

Ненадежная работа Запорожской ТЭС усиливает угрозу операционной безопасности Объединенной энергетической системе Украины и нарушает безопасность поставок электроэнергии, – заявили в СБУ.

Указанным письмом Андрущенко рекомендовал Кабмину поручить Министерству энергетики разработать программу по реконструкции и модернизации Запорожской ТЭС.

По мнению заместителя председателя Службы безопасности, это не даст дестабилизировать устойчивость энергосистемы страны и нанести ущерб объектам критической инфраструктуры.

Что говорят в ДТЭК

В ДТЭК с позицией СБУ не согласны. В пресс-службе компании отметили, что "все первоочередные ремонты и реконструкции, которые определила комиссия для ТЭС, были выполнены".

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