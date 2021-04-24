Запорізька ТЕС, що входить у структуру холдингу ДТЕК олігарха Ріната Ахметова, порушує законодавство у сфері виробництва електроенергії. Це може дестабілізувати енергетичну систему України.

Про це повідомляється у листі заступника голови Служби безпеки України Сергія Андрущенка до Кабінету міністрів, який є у розпорядженні видання LIGA.net.

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Про що йдеться у документі

Згідно з даними документа, за останні 12 років на Запорізкій ТЕС 4 рази ставалося аварійне відключення егергоблоків. Через це на електростанції повністю або частково зупинялося виробництво електроенергії.

Востаннє у лютому 2021 року відключення призвело до того, що жителі міст Енергодар і Дніпрорудне на Запоріжжі залишилися без електроенергії і постачання води на дві години.

За цим фактом спеціальна комісія, до якої увійшли представники ТЕС, Держенергонагляду та Укренерго, почала вивчати причини аварії.

Так, за підсумками ревізії, на електростанції виявили низку порушень, які впливають на надійність її роботи.

Серед причин аварії в листі називаються:

"недоліки проектної схеми електричних з'єднань" з підстанцією Запоріжжяобленерго;

застаріле та ненадійне обладнання на ТЕС;

запуск на електростанції після капремонту енергоблоку №2 з порушенням правил технічної експлуатації.

Також за підсумками перевірки Запорізької ТЕС нібито рекомендували реконструювати низку своїх об'єктів, але "фактично жоден з них не доведений до реального втілення".

Ненадійна робота Запорізької ТЕС підсилює загрозу операційної безпеки Об'єднаної енергетичної системи України і порушує безпеку поставок електроенергії, – заявили в СБУ.

Зазначеним листом Андрущенко рекомендував Кабміну доручити Міністерству енергетики розробити програму з реконструкції та модернізації Запорізької ТЕС.

На думку заступника голови Служби безпеки, це не дасть дестабілізувати стійкість енергосистеми країни і завдати шкоди об'єктам критичної інфраструктури.

Що кажуть у ДТЕК

У ДТЕК з позицією СБУ не згодні. У пресслужбі компанії відзначили, що "всі першочергові ремонти та реконструкції, які визначила комісія для ТЕС, були виконані".

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