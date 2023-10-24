Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что материал получился очень интересным. Там была опубликована уникальная информация.

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По сути, в СБУ, где в свое время было много российских агентов, удалось организовать два изолированных отдела, сотрудничающих с американской и британской спецслужбами.

Много интересных моментов

Как отметил Тизенгаузен, если данные от The Washington Post правдивы, то следует много интересных моментов. Некоторые из них подтверждаются впервые.

Журналисты приписывают СБУ операции по ликвидации дочери российского пропагандиста Александра Дугина; командира подлодки "Краснодар"; боевиков "Моторолы" и "Гиви", которые были уничтожены еще в 2016 и 2017 годах и так далее. Относительно последних долгое время было много сомнений, кто же это организовал.

Обратите внимание! Пресс-служба СБУ в комментарии изданию NV заявила, что не комментирует информацию по анонимным источникам.

Очень много интересных моментов в материале. Единственное. Когда такие материалы с экстренной информацией появляются, у меня возникает вопрос. А зачем это? Есть у меня свои предположения. Когда делается акцент на уникальные операции, то сразу пишут, что ЦРУ не участвует в этом. Есть ощущение, что, может быть, нас ждут какие-то сюрпризы в ближайшее время… Кто следующий?

– отметил Тизенгаузен.

К теме – смотрите разговор с Борисом Тизенгаузеном на ютубе 24 Канала

СБУ и ГУР сотрудничают с ЦРУ: коротко