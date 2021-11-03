Во время тренировки условные террористы планировали взрыв на территории объединения "Азот". Оно относится к объектам критической инфраструктуры.
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Поражение "Азота" могло бы привести к экологической катастрофе регионального масштаба.
Целью тренировок стала проверка антитеррористической защищенности стратегически важного предприятия и готовности силовиков к противодействию возможным угрозам,
– говорится в сообщении.
Какое задание получили участники
В процессе тренировки участники должны были вовремя обнаружить взрывное устройство и предотвратить теракт. Силовики действовали в условиях, максимально приближенных к реальным.
В частности, успешно провели мероприятия по разминированию и отработали алгоритм действий в условиях диверсионной опасности.
Антитеррористические учения в Винницкой области
- В приграничных районах Винницкой области провели многоэтапные антитеррористические учения.
- В частности, силовики тренировались противодействовать условным диверсантам. Они якобы прибыли в регион, чтобы спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию. А именно – "взорвать" стратегические объекты энергоснабжения.
- Пресс-служба СБУ подчеркнула: особенностью этих тренировок в Винницкой области был поиск и нейтрализация одновременно нескольких диверсионных групп у границы. Происходило это в ночное время.
Сообщение ООС:
СБУ проверяла защищенность стратегических объектов на востоке Украины от террористических угроз.
Главное Управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке.
По легенде, условные террористы готовили взрыв на объединении "Азот". Поражение этого объекта критической инфраструктуры могло бы повлечь экологическую катастрофу регионального масштаба.
Целью тренировок стала проверка антитеррористической защищенности стратегически важного предприятия и готовности силовиков к противодействию возможным угрозам.
В частности, перед участниками тренировок стояла задача своевременного обнаружения взрывного устройства и предупреждения теракта на химическом предприятии.
В условиях, максимально приближенных к реальным, они продемонстрировали готовность к действиям в экстремальной обстановке. В частности, успешно провели мероприятия по разминированию и отработали алгоритм действий в условиях диверсионной опасности.
В тренировках приняли участие сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств-субъектов противодействия террористическим угрозам.
Организаторы мероприятия совместно с представителями предприятия проанализировали каждую фазу тренировок и предоставили дополнительные рекомендации по совершенствованию контрдиверсионной защищенности объекта.
Пресс-служба СБУ в Луганской области.