Під час тренування умовні терористи планували вибух на території об'єднання "Азот". Воно належить до об'єктів критичної інфраструктури.
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Ураження "Азоту" могло б призвести до екологічної катастрофи регіонального масштабу.
Метою тренувань стала перевірка стану антитерористичної захищеності стратегічно важливого підприємства і готовності силовиків до протидії можливим загрозам,
– мовиться у повідомленні.
Яке завдання отримали учасники
У процесі тренування учасники мали вчасно виявити вибуховий пристрій та запобігти теракту. Силовики діяли в умовах, максимально наближених до реальних.
Зокрема, успішно провели заходи з розмінування та відпрацювали алгоритм дій в умовах диверсійної небезпеки.
Антитерористичні навчання на Вінниччині
- У прикордонних районах Вінницької області провели багатоетапні антитерористичні навчання.
- Зокрема, силовики тренувалися протидіяти умовним диверсантам. Вони начебто прибули в регіон, щоб спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. А саме – "підірвати" стратегічні об'єкти енергопостачання.
- Пресслужба СБУ наголосила: особливістю цих тренувань на Вінниччині був пошук та нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп біля кордону. Відбувалося це у нічний час.
Допис ООС:
СБУ перевіряла захищеність стратегічних об'єктів на Сході України від терористичних загроз
Головне Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провело міжвідомчі контрдиверсійні тренування у Сєвєродонецьку.
За легендою, умовні терористи готували вибух на об'єднанні "Азот". Ураження цього об'єкта критичної інфраструктури могло б спричинити екологічну катастрофу регіонального масштабу.
Метою тренувань стала перевірка стану антитерористичної захищеності стратегічно важливого підприємства і готовності силовиків до протидії можливим загрозам.
Зокрема, перед учасниками тренувань стояло завдання своєчасного виявлення вибухового пристрою та попередження теракту на хімічному підприємстві.
В умовах, максимально наближених до реальних, вони продемонстрували готовність до дій в екстремальній обстановці. Зокрема, успішно провели заходи з розмінування та відпрацювали алгоритм дій в умовах диверсійної небезпеки.
У тренуваннях взяли участь співробітники Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших відомств-суб'єктів протидії терористичним загрозам.
Організатори заходу спільно з представниками підприємства проаналізували кожну фазу тренувань та надали додаткові рекомендації щодо вдосконалення контрдиверсійної захищеності об'єкта.
Пресслужба СБУ в Луганській області.