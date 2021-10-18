Правоохоронці знешкодили членів умовних диверсійно-розвідувальних груп, які планували вчинити вибухи на об'єктах Дністровського гідротехнічного каскаду і нелегально втекти до самопроголошеного Придністров'я.

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Деталі антитерористичних навчань СБУ

За легендою навчань, умовні диверсанти прибули в регіон із завданням спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. Зловмисники хотіли "підірвати" стратегічні об'єкти енергопостачання.

Учасники тренувань затримали одну з "диверсійних" груп біля їхньої схованки. Інша група після невдалої спроби "замінування" об'єкту критичної інфраструктури, захопила заручників та висунула вимоги до керівництва держави.

Далі пройшли перемовини та спільні антитерористичні заходи. Силовики відвернули увагу озброєних "диверсантів" та ліквідували їх. Усіх заручників вдалося звільнити.

У СБУ додали, що особливістю тренувань був пошук і нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп біля кордону в нічний час. Це дало змогу змоделювати максимально складні й наближені до реальних умов антитерористичні навчання.

Учасники навчань на Вінниччині

підрозділи регіональних управлінь СБУ,

Національної поліції,

Національної гвардії,

Держприкордонслужби,

представники органів влади та місцевого самоврядування.

Під час тренувань вдалося реалізувати такі завдання

перевірити готовність регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом до дій в умовах потенційної терористичної загрози;

успішно відпрацювати алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійним і терористичним загрозам.

Правоохоронці провели на Вінниччині антитерористичні навчання: Фото СБУ

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