В целом сотрудники СБУ обнаружили, что платежки с завышенными тарифами ряд учреждений получали в течение 2018 – 2020 годов.

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Детали дела

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. Из-за "согласования" повышенных тарифов, участники сделки вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, не менее 5 миллионов гривен.

Всего правоохранители провели 12 обысков по местам проживания и в офисах злоумышленников. По результатам следственных действий изъяли:

компьютерную технику и средства связи;

финансово-хозяйственную документацию;

черновые записи, подтверждающие сделку.

Сейчас досудебное расследование продолжается по статье 191 о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Что угрожает злоумышленникам

Если вину участников сделки докажут, то им грозит:

от 5 до 8 лет лишением свободы;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



СБУ в Луганской области провела 12 обысков / Фото СБУ