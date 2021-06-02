Загалом співробітники СБУ виявили, що платіжки із завищеними тарифами низка установ отримувала протягом 2018 – 2020 років.

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Деталі справи

За версією слідства, до незаконної схеми причетні держслужбовці та менеджмент комерційної структури, яку пов'язують із колишнім впливовим чиновником регіонального рівня. Через "погодження" підвищених тарифів, учасники оборудки вивели із бюджету міста, за попередніми оцінками, щонайменше 5 мільйонів гривень.

Загалом правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання та в офісах зловмисників. За результатами слідчих дій вилучили:

комп'ютерну техніку і засоби зв'язку;

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи, що підтверджують проведення оборудки.

Наразі досудове розслідування триває за статтею 191 про розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Що загрожує зловмисникам

Якщо провину учасників оборудки доведуть, то їм загрожує:

від 5 до 8 років позбавленням волі;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



СБУ на Луганщині провела 12 обшуків / Фото СБУ