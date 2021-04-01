Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения земель должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастра. Они работали под "прикрытием" центрального руководства.

По данным СБУ, чиновники незаконно вывели более 700 тысяч гектаров государственных земель через электронные реестры. Схема была действительной в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

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Как действовали чиновники

Чиновники оформили более 2,5 тысячи земельных участков по несколько раз по одному целевому назначению на одного человека. Такими действиями они грубо нарушали действующее законодательство.

Коррупционный механизм функционировал из-за "пробелов" в работе Национальной кадастровой системы и системы электронного документооборота "Докпроф".

Служба направила официальное письмо в Госгеокадастр с требованием немедленно устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства,

– говорится в сообщении.

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Во время обысков в подразделениях Госгеокадастра и в местах проживания чиновников работники СБУ обнаружили документы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование.