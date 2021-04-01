Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання земель посадовцями регіональних підрозділів Держгеокадастру. Вони працювали під "прикриттям" центрального керівництва.

За даними СБУ, чиновники незаконно вивели понад 700 тисяч гектарів державних земель через електронні реєстри. Схема була дійсною у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру.

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Як діяли чиновники

Посадовці оформили більше ніж 2,5 тисячі земельних ділянок по декілька разів за одним цільовим призначенням на одну особу. Такими діями вони грубо порушували чинне законодавство.

Корупційний механізм функціонував через "прогалини" у роботі Національної кадастрової системи та системи електронного документообігу "Докпроф".

Служба надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені СБУ у роботі інформаційних систем відомства,

– мовиться у повідомленні.

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Під час обшуків у підрозділах Держгеокадастру та у місцях проживання чиновників працівники СБУ виявили документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі у цій справі триває досудове розслідування.