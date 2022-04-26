О том, что злоумышленники задержаны, стало известно 25 апреля. Злоумышленниками оказались причастные к работе стратегических объектов оборонного комплекса Украины.

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Предателя обнаружили работники этого завода

Нынешний работник – ведущий инженер одного из заводов Укроборонпрома. По этому предприятию недавно был нанесен ракетный удар. Подразделение безопасности самого завода установило, что причастен к этому их работник. Коллаборант якобы сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в российскую федерацию.

Пока неизвестно, как именно об этом узнали и какие доказательства есть у следствия. Однако мужчину уже передали служащим СБУ, чтобы они исследовали вероятное предательство своего государства.

Корректировал после первого удара

Задержан и корректировщик огня по заводам Укроборонпрома, который является бывшим работником завода. Основанием для этого стало сообщение подразделения безопасности предприятия Концерна.

Вероятным изменником оказался бывший сотрудник завода. По данным спецслужбы, мужчина не только предоставлял координаты для нанесения ракетных ударов по заводу. Также он корректировал огонь после первой атаки. Таким образом, россияне могли нанести значительно больший ущерб, чем при запуске ракет по приблизительным координатам.

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