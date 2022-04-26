Про те, що зловмисників затримали, стало відомо 25 квітня. Зловмисниками виявилися причетні до роботи стратегічних об'єктів оборонного комплексу України.

Напередодні У Сєвєродонецьку затримали трьох завербованих російських шпигунів

Зрадника виявили працівники цього заводу

Теперішній працівник – провідний інженер одного із заводів Укроборонпрому. По цьому підприємству нещодавно здійснили ракетний удар. Підрозділ безпеки самого заводу встановив, що причетний до цього їхній працівник. Колаборант нібито повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства в російську федерацію.

Наразі невідомо, як саме про це дізналися та які докази є у слідства. Проте чоловіка вже передали службовцям СБУ, щоб вони дослідили ймовірну зраду своєї держави.

Коригував після першого удару

Затримали й коригувальника вогню по заводах Укроборонпрому, який є колишнім працівником заводу. Підставою для цього теж стало повідомлення підрозділу безпеки підприємства Концерну.

Ймовірним зрадником виявився колишній співробітник заводу. За даними спецслужби, чоловік не лише надавав координати для завдання ракетних ударів по заводу. Також він корегував вогонь після першої атаки. Таким чином росіяни могли завдати значно більшої шкоди, ніж при запуску ракет за приблизними координатами.

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