Они снимали и публиковали ракетные обстрелы Одессы, таким образом, помогая российской армии. Служба безопасности Украины оперативно уличила их и провела соответствующие беседы.

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СБУ задержала 3 человека, которые публиковали ракетный обстрел Одессы

Сегодня, 7 мая, 3 человека поработали корректировщиками для врага в Одессе. Сознательно или нет они сделали это – установит следствие.

Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектов и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов,

– отметили в СБУ.

В ведомстве призывали делать наоборот: передавать сведения о дислокации врага, чтобы украинские военные как можно скорее обеспечили его уничтожение.

Горе-блоггеры корректировали врага, публикуя ракетный обстрел Одессы: видео

Обстрелы Одессы 7 мая: что известно

С начала суток 7 мая россияне с помощью стратегической авиации выпустили по Одесщине уже 6 ракет. 4 из них попали в предприятие по производству мебели. В результате пострадали многоэтажки в жилом районе. Кстати, на предприятии вспыхнул пожар. Огонь охватил около 900 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали спасатели.

Еще 2 ракеты попали на ранее поврежденную территорию Одесского аэропорта: взлетно-посадочную полосу и центр управления полетами.

Обратите внимание При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, – Госспецвязи

Заметим, в последнее время российские войска обстреливают Одесскую область ежедневно:

Важно – не игнорируйте воздушные тревоги 8 – 10 мая, Россия может мощно атаковать: смотрите видео